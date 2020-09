VanityFairIt : Ha saputo rivoluzionare il cinema (e criticarlo duramente) senza aver bisogno mai di gossip o grandi scandali ?? - ilpost : Il cinema di Brian De Palma - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Brian De Palma compie 80 anni: conosci tutti i suoi film? FAI IL QUIZ - SkyTG24 : Brian De Palma compie 80 anni: conosci tutti i suoi film? FAI IL QUIZ - 3cinematographe : #BrianDePalma: il 'voyeur' che costrinse l'America a guardare in faccia i suoi demoni -

Ultime Notizie dalla rete : cinema Brian

Rai News

Ha trasformato in film le sue ossessioni ricorrenti e da cinquant'anni ci inquieta. Brian De Palma, uno dei registi più importanti del cinema moderno, compie 80 anni. Cantore del piano sequenza e dell ...Stephen King è in assoluto lo scrittore di fiction che ha avuto più adattamenti di sue opere al cinema e in televisione. E i suoi fan hanno sempre discusso su quanto i suoi romanzi, le sue novelle e i ...