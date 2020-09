Higuain, addio alla Juventus: passa all’Inter Miami di Beckham (Di venerdì 11 settembre 2020) Accordo raggiunto tra la Juventus ed Higuain. All’argentino 4 milioni per la buonuscita. Futuro in America, all’Inter Miami Dopo quattro stagioni, le strade tra Higuain e la Juventus si separano definitivamente. I bianconeri e l’argentino hanno raggiunto l’accordo per la rescissione consensuale del contratto. All’attaccante quattro milioni di euro di buonuscita, circa metà dell’ingaggio annuale del Pipita, che aveva ancora un anno di contratto. L’addio era stato già annunciato da Pirlo nella sua conferenza stampa di presentazione, e successivamente dal fratello-agente Nicolas, che nelle ultime settimane ha lavorato con il club bianconero per raggiungere un accordo economico. Nel futuro dell’argentino c’è ... Leggi su zon

