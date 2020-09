Gervasoni come Fonzie, ma alla fine chiede scusa alla Schlein (Di venerdì 11 settembre 2020) C’è voluto tempo ma le scuse, seppur molto tirate, sono arrivate. Il professore universitario Marco Gervasoni ha chiesto scusa alla vicepresidente della regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, per il suo Tweet di commento alla copertina de L’Espresso, dove si chiedeva “ma che è n’omo?”.Le scuse sono arrivate durante la puntata di Ogni Mattina, in onda su TV8. Presente anche Angela Azzaro, vicedirettore de Il Riformista. Insieme al conduttore del programma, Alessio Viola, sono riusciti in qualche modo a far scusare Gervasoni per la sua frase sessista. Il professore dell’Università del Molise aveva definito il suo Tweet “goliardico” e sosteneva che il suo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 settembre 2020) C’è voluto tempo ma le scuse, seppur molto tirate, sono arrivate. Il professore universitario Marcoha chiestovicepresidente della regione Emilia-Romagna, Elly, per il suo Tweet di commentocopertina de L’Espresso, dove siva “ma che è n’omo?”.Le scuse sono arrivate durante la puntata di Ogni Mattina, in onda su TV8. Presente anche Angela Azzaro, vicedirettore de Il Riformista. Insieme al conduttore del programma, Alessio Viola, sono riusciti in qualche modo a farreper la sua frase sessista. Il professore dell’Università del Molise aveva definito il suo Tweet “goliardico” e sosteneva che il suo ...

CarloCalenda : Qui Gervasoni la vera questione è se sei n’omo tu. E mi pare di poter dire che non ti comporti come tale. - lauraboldrini : La mia piena solidarietà a @ellyesse, donna libera e competente. Com’è possibile che in un’università pubblica si… - ignaziocorrao : Nel condividervi l’indegno tweet di #Gervasoni, mando un abbraccio di solidarietà ad @ellyesse, che ho avuto come c… - HuffPostItalia : Gervasoni come Fonzie, ma alla fine chiede scusa alla Schlein -