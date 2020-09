Facebook e Instagram pagano utenti per disattivare i profili: l’iniziativa (Di venerdì 11 settembre 2020) Facebook e Instagram, nuova iniziativa politica negli Stati Uniti: i due social pagano gli utenti per disattivare i profili. Ecco da dove nasce l’esperimento e a quanto ammonta la somma stabilita. Se chiudi l’account, Facebook e Instagram ti pagano. E’ questo l’ultimissimo esperimento dei due social network in vista delle elezioni politica statunitensi di novembre. … L'articolo Facebook e Instagram pagano utenti per disattivare i profili: l’iniziativa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 settembre 2020), nuova iniziativa politica negli Stati Uniti: i due socialgliper. Ecco da dove nasce l’esperimento e a quanto ammonta la somma stabilita. Se chiudi l’account,ti. E’ questo l’ultimissimo esperimento dei due social network in vista delle elezioni politica statunitensi di novembre. … L'articoloper: l’iniziativa proviene da www.inews24.it.

SabrinaSalerno : La quiete prima della..... Andate a vedere le mie stories su Instagram o Facebook ???? - Calabrisuo79083 : RT @SabrinaSalerno: La quiete prima della..... Andate a vedere le mie stories su Instagram o Facebook ???? - lucatroiani_ : Il livello di disagio sui social lo capisci dai commenti sotto ai post di Salvini: su Facebook tanti sostenitori, s… - cody53250131 : RT @ContinassaMech: L’#Arsenal ha trovato un accordo con #Aouar, il giocatore aspetta comunque la #Juve che per ora temporeggia. Ne parlia… - agency_pc : I Social Media ormai sono fondamentali per costruire una buona reputazione online per il tuo brand. Tuttavia non tu… -