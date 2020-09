Elettriche e Phev - ancora crescita, nonostante il coronavirus (Di venerdì 11 settembre 2020) nonostante le difficoltà delleconomia mondiale e i numeri assoluti, non esattamente da mass market, i modelli elettrificati sembrano non conoscere flessioni. E pure lItalia, dove il coronavirus ha avuto pesantissimi impatti, evidenzia trend interessanti per quel che riguarda le auto ibride e a emissioni zero: infatti, se da gennaio a luglio le consegne di auto con motorizzazioni tradizionali o alimentate a gas hanno fatto registrare flessioni importanti (-43,4% le vetture a benzina, -50,7% le diesel, -46,8% le Gpl e -17,1% quelle a metano), lanno sta invece sorridendo alle ibride mild e full (+25,1% complessivo) e, soprattutto, alle Phev (ibride plug-in, +173,4%) e alle Elettriche (+95,4%).Poche, ma in forte crescita. Dunque, in Italia i veicoli ibridi e a emissioni zero sono sempre più ... Leggi su quattroruote

