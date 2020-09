Domenica In: messaggio di Giuseppe Conte salta per le proteste dell'opposizione (Di venerdì 11 settembre 2020) Giuseppe Conte avrebbe dovuto augurare un buon inizio d'anno scolastico durante la prima puntata di Domenica In, ma le proteste dell'opposizione hanno spinto il premier a declinare l'invito. La presenza di Giuseppe Conte nella prima puntata di Domenica In era stata appena annunciata da Mara Venier ma le proteste dell'opposizione hanno spinto il premier ad annullare la messa in onda del messaggio di auguri per il nuovo anno scolastico Domenica 13 settembre alle 14:00 su Rai1 partirà la nuova stagione di Domenica In condotta naturalmente dall'insostituibile Mara Venier. Che pare avesse molto insistito con Giuseppe ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 settembre 2020)avrebbe dovuto augurare un buon inizio d'anno scolastico durante la prima puntata diIn, ma lehanno spinto il premier a declinare l'invito. La presenza dinella prima puntata diIn era stata appena annunciata da Mara Venier ma lehanno spinto il premier ad annullare la messa in onda deldi auguri per il nuovo anno scolastico13 settembre alle 14:00 su Rai1 partirà la nuova stagione diIn condotta naturalmente dall'insostituibile Mara Venier. Che pare avesse molto insistito con...

