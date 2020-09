Domenica In, Mara Venier: “Messaggio del premier Conte nella prima puntata”. Salvini: “Spazio anche a me o denuncio” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Nel corso della prima puntata, Domenica 13 settembre, il premier Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione”. È l’annuncio fatto da Mara Venier nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Domenica In, spiegando che – alla vigilia del ritorno a scuola – il Presidente del Consiglio rivolgerà un in bocca al lupo a studenti e docenti alle ore 14. “Ma non l’ho ancora visto, ci arriverà oggi”, ha precisato la padrona di casa. Neanche a dirlo, l’annuncio della conduttrice ha scatenato subito forti polemiche, con le opposizioni all’attacco: “La tivù pubblica Domenica concede i suoi microfoni al capo del governo? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) “Nel corso dellapuntata,13 settembre, ilrivolgerà un messaggio alla Nazione”. È l’annuncio fatto danel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione diIn, spiegando che – alla vigilia del ritorno a scuola – il Presidente del Consiglio rivolgerà un in bocca al lupo a studenti e docenti alle ore 14. “Ma non l’ho ancora visto, ci arriverà oggi”, ha precisato la padrona di casa. Nea dirlo, l’annuncio della conduttrice ha scatenato subito forti polemiche, con le opposizioni all’attacco: “La tivù pubblicaconcede i suoi microfoni al capo del governo? ...

