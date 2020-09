Coronavirus in Umbria, la mappa all'11 settembre: tutti i dati comune per comune (Di venerdì 11 settembre 2020) Altri 17 nuovi casi di Coronavirus, dopo i 24 di ieri, sono stati registrati oggi, venerdì 11 settembre, in Umbria, dove diventano così 2.009 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 11 settembre 2020) Altri 17 nuovi casi di, dopo i 24 di ieri, sono stati registrati oggi, venerdì 11, in, dove diventano così 2.009 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio ...

