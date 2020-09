Conte rinuncia a ‘Domenica In’ e agli auguri alla Scuola per evitare polemiche ed ‘invidie’ (Di venerdì 11 settembre 2020) “Mi sarebbe piaciuto che il Presidente del consiglio mandasse un augurio agli studenti e agli insegnanti per la ripresa di lunedì del nuovo anno scolastico. Era un’idea in corso ma il Presidente Conte ha preferito declinare la registrazione del videomessaggio per evitare che la Scuola diventi occasione di polemiche…E allora il buon rientro a Scuola lo farà la zia Mara“. Poche ore dopo l’annuncio gioioso con il quale ne aveva anticipato la presenza per domenica prossima, con bel altro tono Mara Venier è stata invece costretta a confermare l’imprevista debacle. Dunque sarà la ‘Zia’ domenica prossima, su Raiuno, ad augurare a scolari e studenti un ‘in bocca al lupo’. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 settembre 2020) “Mi sarebbe piaciuto che il Presidente del consiglio mandasse unstudenti einsegnanti per la ripresa di lunedì del nuovo anno scolastico. Era un’idea in corso ma il Presidenteha preferito declinare la registrazione del videomessaggio perche ladiventi occasione di…E allora il buon rientro alo farà la zia Mara“. Poche ore dopo l’annuncio gioioso con il quale ne aveva anticipato la presenza per domenica prossima, con bel altro tono Mara Venier è stata invece costretta a confermare l’imprevista debacle. Dunque sarà la ‘Zia’ domenica prossima, su Raiuno, ad augurare a scolari e studenti un ‘in bocca al lupo’. ...

