Calciomercato Milan – Affari e trattative 11 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) Calciomercato Milan – Affari e trattative 11 settembre. Nessuna novità di rilievo nelle ultime ore se non quella che con il passaggio a titolo definitivo di André Silva all’Eintrach di Francoforte è questione di ore per il riscatto ufficiale di Ante Rebic. Il croato diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Milan anticipando il termine del prestito biennale. Oggi visite mediche e ufficialità per Tatarusanu. Calciomercato Milan – Affari e trattative 11 settembre Oggi è il giorno delle visite mediche di Ciprian Tatarusanu: l’estremo difensore le ha già iniziate, pochi minuti fa, alla Clinica della Madonnina. Il portiere romeno ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Milan, per il ruolo di vice @gigiodonna1 arriva #Tatarusanu ex @acffiorentina #calciomercato @SkySport - SkySport : Tatarusanu al Milan: il secondo portiere somiglia a Dybala - DiMarzio : #Milan, il secondo portiere sarà #Tatarusanu: i dettagli - news24_napoli : Calciomercato Milan, duello Bakayoko-Soumaré - news24_napoli : Calciomercato Milan – Rebic a titolo definitivo: manca solo l’annuncio -