Calciomercato Juventus, Suarez: ecco quando svolgerà l’esame (Di venerdì 11 settembre 2020) Diversi sono gli ostacoli intralciano il sogno della Juventus di portare Suarez a Torino, tra questi spicca ormai da tempo il problema del passaporto comunitario. L’uruguaiano infatti, per poter ottenerlo e tesserarsi così per i bianconeri, dovrebbe superare prima un esame di italiano di cui, nonostante si sia parlato molto, fino ad ora nulla si era saputo del quando e del come Suarez lo avrebbe svolto. Secondo quanto riporterebbe la Gazzetta dello Sport, l’uruguaiano dovrebbe risolvere questo primo problema la prossima settimana: nella giornata di giovedì, infatti, dovrebbe sostenere l’esame di livello B1 presso l’Università degli stranieri di Perugia. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, svolta Giroud: parla l'agente LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Diversi sono gli ostacoli intralciano il sogno delladi portarea Torino, tra questi spicca ormai da tempo il problema del passaporto comunitario. L’uruguaiano infatti, per poter ottenerlo e tesserarsi così per i bianconeri, dovrebbe superare prima un esame di italiano di cui, nonostante si sia parlato molto, fino ad ora nulla si era saputo dele del comelo avrebbe svolto. Secondo quanto riporterebbe la Gazzetta dello Sport, l’uruguaiano dovrebbe risolvere questo primo problema la prossima settimana: nella giornata di giovedì, infatti, dovrebbe sostenere l’esame di livello B1 presso l’Università degli stranieri di Perugia. LEGGI ANCHE:, svolta Giroud: parla l'agente LEGGI ...

