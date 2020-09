Cagliari: Marin,con Ajax ho giocato poco ma imparato (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - Cagliari, 11 SET - Pronto a giocare. E sarà il primo romeno in campo, Popescu era stato tesserato ma non ha mai giocato, con la maglia del Cagliari. Di Francesco sta impostando Razvan Marin, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, -, 11 SET - Pronto a giocare. E sarà il primo romeno in campo, Popescu era stato tesserato ma non ha mai, con la maglia del. Di Francesco sta impostando Razvan, ...

CagliariChannel : RT @CagliariCalcio: ?? | CONFERENZA @Marin__Razvan si presenta: 'Pronto a dare il meglio di me per il Cagliari' ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Marin: 'Ho giocato poco con l'Ajax ma ho imparato tanto, mi è stata data la possibilità di giocare in un cam… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Marin: 'Ho giocato poco con l'Ajax ma ho imparato tanto, mi è stata data la possibilità di giocare in un cam… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Marin: 'Ho giocato poco con l'Ajax ma ho imparato tanto, mi è stata data la possibilità di giocare in un cam… - apetrazzuolo : CAGLIARI - Marin: 'Ho giocato poco con l'Ajax ma ho imparato tanto, mi è stata data la possibilità di giocare in un… -