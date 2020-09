Bake Off 2020 dell’11 settembre: eliminata Alessia (video e streaming) (Di venerdì 11 settembre 2020) La puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 11 settembre, ha visto l’eliminazione di Alessia. A giudicare la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con l’aggiunta come la scorsa puntata della new-entry Csaba dalla Zorza. Assente invece Clelia d’Onofrio (apparsa solamente con una clip registrata). Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Il tema della puntata è stato “I peccati di gola“. I 16 concorrenti sono stati divisi in batterie anche questa settimana, per affrontare così diverse prove tecniche. La prima batteria ha dovuto preparare una Torta Soleil, una delle opere d’arte di Knam: un pan di spagna duchesse con bagna al lampone e distillato Kirsch, crema, ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 11 settembre 2020) La puntata diOff Italiadi stasera, 11, ha visto l’eliminazione di. A giudicare la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con l’aggiunta come la scorsa puntata della new-entry Csaba dalla Zorza. Assente invece Clelia d’Onofrio (apparsa solamente con una clip registrata). Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Il tema della puntata è stato “I peccati di gola“. I 16 concorrenti sono stati divisi in batterie anche questa settimana, per affrontare così diverse prove tecniche. La prima batteria ha dovuto preparare una Torta Soleil, una delle opere d’arte di Knam: un pan di spagna duchesse con bagna al lampone e distillato Kirsch, crema, ...

