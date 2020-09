Baglio-Celli | da Città Metropolitana monitoraggio palestre

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 settembre 2020) Roma – “E’ stata interlocutoria la commissione di oggi in Citta’convocata in sede congiunta Scuola e Sport, per monitorare l’uso dellenelle scuole superiori. Di certo e’ un momento delicato questo, con una riapertura difficile per tutti e piena di incognite”. Cosi’ in una nota le presidenti delle commissioni Sport e Scuola della Citta’di Roma Capitale, Svetlanae Valeria. “Ci auguriamo vada tutto per il meglio e che venga rispettato l’impegno condiviso tra forze politiche di agevolare quanto piu’ possibile l’uso delleper le attivita’ sportive- spiegano- Da un primo esame sembrerebbero poche le strutture che non hanno potuto fare a meno di ...