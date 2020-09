Armando Incarnato “bell’addormentato” | Da cavaliere a principe di Uomini e Donne (Di venerdì 11 settembre 2020) Chi lo segue da tempo sui social deve essersi preoccupato, vista la sua prolungata assenza. Stiamo parlando di Armando Incarnato, il cavaliere campano del trono over di Uomini e Donne che si trova spesso al centro del gossip. Ultimamente, Armando Incarnato sembra aver fatto il “bell’addormentato” sui social, perchè è stato poco presente. Ma, poche ore fa, è stato lo stesso cavaliere a tranquillizzare i follower su Instagram. “Non pensate che io stia dormendo, ascolto, vedo, osservo e valuto tutto quello che succede intorno e poi chissà… Però non ci abbandonate, perché ce ne saranno delle belle, anzi delle bellissime, almeno me lo auguro!”. Con queste parole su Instagram, ... Leggi su giornal

