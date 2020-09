11 settembre, l’ISIS festeggia: “Momento cruciale”. E attacca Al Qaeda: “Hanno tradito” (Di venerdì 11 settembre 2020) L’ISIS ha celebrato gli attacchi dell’11 settembre alle Torri Gemelle che hanno ucciso 2.977 persone e ne hanno ferite altre 25.000. Per lo Stato Islamico, la strage delle Twin Towers rappresenta un “momento cruciale” nella storia dell’Islam. Per la prima volta in assoluto, l’ISIS ha pubblicato una dichiarazione sugli attacchi dell’11 settembre nel suo quotidiano … L'articolo 11 settembre, l’ISIS festeggia: “Momento cruciale”. E attacca Al Qaeda: “Hanno tradito” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 11 settembre 2020) L’ISIS ha celebrato gli attacchi dell’11alle Torri Gemelle che hanno ucciso 2.977 persone e ne hanno ferite altre 25.000. Per lo Stato Islamico, la strage delle Twin Towers rappresenta un “momento cruciale” nella storia dell’Islam. Per la prima volta in assoluto, l’ISIS ha pubblicato una dichiarazione sugli attacchi dell’11nel suo quotidiano … L'articolo 11, l’ISIS: “Momento cruciale”. EAl: “Hanno tradito” NewNotizie.it.

Blackskorpion4 : RT @lastoriadioggi: ma al contempo tesse le lodi ai “coraggiosi attentatori” e ringraziò Allah. Quest’anno l’ISIS, per la prima volta dalla… - lastoriadioggi : ma al contempo tesse le lodi ai “coraggiosi attentatori” e ringraziò Allah. Quest’anno l’ISIS, per la prima volta d… - DomenicoBologn2 : Black humor a parte. L'11 Settembre 2001 non è stato solo un attentato ma l'inizio di una presa di coscienza americ… - Cizco11 : @minasettembre alla manifestazione del 5 settembre ci sonoMamme pancione e tanto amore affiliate con forza Nuova e… -

