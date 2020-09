Verissimo, Lapo Elkann: “Abusato a 13 anni, ho anestetizzato il dolore nelle sostanze” (Di giovedì 10 settembre 2020) “A 13 anni sono stato abusato più volte. Anestetizzavo con l’uso di sostanze un dolore che sentivo dentro di me. Di male me ne sono fatto abbastanza da solo. Ora voglio altro”. Ecco l’amara verità che si nascondeva dietro agli episodi “scabrosi” che avevano più volte portato sulle cronache dei giornali Lapo Elkann. A raccontarlo a Silvia Toffanin è lo stesso rampollo di casa Agnelli, sabato 12 settembre su Canale 5 alle 16, davanti alle telecamere di Verissimo. L’imprenditore ora è sempre più impegnato con la sua Fondazione Laps ad aiutare ragazzi fragili o in difficoltà. “Non ho amato molto la mia infanzia – confida -. Sono stato un bambino dislessico, iperattivo, affetto da deficit ... Leggi su tvzap.kataweb

"In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa...". Lapo Elkann si confessa in un ...“Le sostanze ti distruggono la vita ed io di problemi ne ho avuti. Per me l’uso di sostanze era un anestetizzante. Anestetizzavo un dolore che sentivo in me”, ha confessato il rampollo di casa Agnelli ...