‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 10/09/20 (Di giovedì 10 settembre 2020) Lo sapevo io che con questo mischione clamoroso tra giovani e nonny sarebbe venuto fuori un troiaio meraviglioso, lo sapevo, lo sapevo! E’ ovvio, molti saranno spiazzati da questo cambio di format, chi per oltre 15 anni era abituato a vedere i tronisti impagliati sui seggioloni rossi e Gemma Galgani a provare emoSSSioni con 3/4 della popolazione maschile mondiale in giorni separati della settimana, adesso fa fatica ad abituarsi. Vi confesso che anche io ho provato un attimo di smarrimento quando Jessica Antonini e Davide Lorusso a centro studio commentavano la loro esterna e alle spalle del corteggiatore incombeva la cofana di Armando Incarnato, però sono sicura che a lungo andare questo nuovo format caciarone ci regalerà le peggio zozzerie che si siano mai viste dai tempi del trono di Roberto che metteva in palio l’anello di fidanzamento (si, ciao, sono ... Leggi su isaechia

