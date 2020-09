Ufficiale: Ciro Loreto lascia il Como e firma per la Turris (Di giovedì 10 settembre 2020) Ne avevamo parlato solo poche ore fa, e ora è arrivata l’ufficialità Ciro Loreto è un nuovo giocatore della Turris. Il terzino lascia dunque il Como e si lega ai campani con un contratto biennale. Di seguito il comunicato del club: La S.S. Turris CALCIO comunica l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ciro Loreto: depositato in Lega, nella giornata odierna, il contratto che lo legherà al club del presidente Colantonio per le prossime due stagioni. Foto: Logo Turris L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

