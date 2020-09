Trono di Spade, addio a Lady Olenna: morta l’attrice Diana Rigg (Di giovedì 10 settembre 2020) Lutto per i fan del Trono di Spade: è scomparsa Diana Rigg, l’attrice interprete di Lady Olenna Tyrell, uno dei personaggi più amati. Diana Rigg aveva 82 anni e ad ucciderla è stato un tumore che le era stato diagnosticato la primavera scorsa. Nata a Doncaster, nel Regno Unito, nel 1938, si era trasferita da … L'articolo Trono di Spade, addio a Lady Olenna: morta l’attrice Diana Rigg proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : Morta Diana Rigg, l’unica moglie di James Bond e Regina di Spine nel Trono di Spade - RaiNews : Fu anche Bond girl nell'unico film interpretato da George Lazenby - Federico9231 : RT @GuernseyJuliet: È morta Diana Rigg, moglie di Bond e Lady Olenna nel 'Trono di Spade' - Corriere : Morta Diana Rigg, l’unica moglie di James Bond e Regina di Spine nel Trono di Spade - beretta_gio : Cinema, morta a 82 anni Diana Rigg, indimenticabile Lady Olenna nel 'Trono di Spade' -

Ultime Notizie dalla rete : Trono Spade

Movieplayer.it

Diana Rigg è morta a 82 anni ma la piangono in tanti, tantissimi di decenni più giovani di lei perché probabilmente neanche lei, fino a pochi anni fa, avrebbe mai immaginato di tornare a essere un ido ...L’attrice britannica aveva 82 anni, è stata anche l’unica moglie di James Bond e la machiavellica Oleanna in “Game of Thrones” È stata l’unica moglie di James Bond – anche se Ian Fleming la faceva mor ...