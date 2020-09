The Walking Dead, l’annuncio: l’undicesima stagione è l’ultima. Pronto uno spin off dal 2023 (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo undici stagioni finirà l’epopea di The Walking Dead. E’ stato annunciato che la serie tv sugli zombie – in onda da ben dieci anni, giacché il primo episodio è del 2010 – terminerà ufficialmente nel 2022 con l’undicesima stagione da 24 episodi. stagione che andrà in onda a partire dal 4 ottobre, dopo i ritardati legati alla pandemia di coronavirus che ha colpito il mondo intero. Ad annunciarlo, AMC Network – che si occupa della produzione e della distribuzione della serie. Ma nessuna paura: i fan non verranno lasciati soli giacché è già previsto uno spin off, a partire dal 2023. Lo spin off vedrà protagonisti due dei personaggi più popolari ... Leggi su nonsolo.tv

