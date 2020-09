Spaccio di droga a Gerenzano, boschi pieni di pusher. “Servono telecamere” (Di giovedì 10 settembre 2020) Raffica di proteste per i pusher che infestano i boschi fra Gerenzano e Rescaldina. “C’è stata pace solo durante il lockdown. Dopo la situazione è tornata come prima, se non peggiorata”, riferiscono i residenti che denunciano l’acutizzarsi del problema. In effetti, chi si trova a transitare in via Risorgimento, ne vede di tutti i colori: … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Spaccio di droga a Gerenzano, boschi pieni di pusher. “Servono telecamere” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

