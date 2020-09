Selvaggia Lucarelli a DM: Giletti somiglia alla D’urso più di quanto voglia ammettere. Non ho ancora superato del tutto il trauma del Covid (Di giovedì 10 settembre 2020) Selvaggia Lucarelli Giornalista, opinionista, giudice in un talent, conduttrice radiofonica. Una che influenza, senza far marchette. Senza mettere il culo in vista su Instagram, ma al massimo arricciando un po’ le labbra. Segno che, quando hai una bella testa, ti serve poco altro. E’ Selvaggia Lucarelli che quest’anno ha deciso di non farsi mancare nulla: radio (Capital), TV (Ballando con le Stelle), carta stampata (Il Fatto Quotidiano) e web (TPI). Dì la verità, il tuo modello è Barbara D’urso… Sì, esatto, è la mia stella polare, il punto luminoso a cui guardo nelle notti buie come un Re Magio nel cielo d’Oriente. Scherzi a parte, è un problema che mi pongo sempre quando accetto nuovi impegni lavorativi. Io sono una ... Leggi su davidemaggio

stanzaselvaggia : “Lucarelli, prendi ca**i dai neg*i”: vi racconto la triste e travagliata vicenda di quei due youtuber finalmente co… - VittorioSgarbi : Andrea Scarsi e Selvaggia Lucarelli: due beccamorti ossessionati dall’età. - edocogoo : RT @stanzaselvaggia: Ho raccontato di Radio Capital, Ballando e Piazza Pulita a Davide Maggio. E non solo. - stanzaselvaggia : Ho raccontato di Radio Capital, Ballando e Piazza Pulita a Davide Maggio. E non solo. - massimo0123456 : RT @stanzaselvaggia: Non so chi abbia suggerito alla Leotta di dire sì a questo agghiacciante spot dal vago sapore di sessismo anni '50 e,… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Vanessa Incontrada a Venezia, il sondaggio infelice: "La invecchia un po'". E Selvaggia Lucarelli sbotta LiberoQuotidiano.it Diletta Leotta, clamoroso attacco: ”Carriera buttata e spot sessista”

Amatissima e desideratissima Diletta Leotta in tutta Italia. Ma non tutti sembrerebbero provare questo nei confronti della conduttrice di ‘DAZN’ e ‘Radio 105 Take Away‘. Infatti, nelle ultime ore, arr ...

Premio Ischia internazionale di giornalismo 2020 a TPI, il 12 settembre la premiazione

Lo scorso maggio TPI ha vinto la 41esima edizione del Premio Ischia internazionale di giornalismo 2020 “sezione web” per la copertura dell’emergenza Coronavirus e per le inchieste sulla gestione sani ...

Amatissima e desideratissima Diletta Leotta in tutta Italia. Ma non tutti sembrerebbero provare questo nei confronti della conduttrice di ‘DAZN’ e ‘Radio 105 Take Away‘. Infatti, nelle ultime ore, arr ...Lo scorso maggio TPI ha vinto la 41esima edizione del Premio Ischia internazionale di giornalismo 2020 “sezione web” per la copertura dell’emergenza Coronavirus e per le inchieste sulla gestione sani ...