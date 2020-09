Scuola, 13mila lavoratori trovati positivi: ecco chi si può definire «fragile» (Di giovedì 10 settembre 2020) Banchi, spazi, mascherine: tutti i nodi della riapertura. Il 50% dei docenti e lavoratori scolastici si è sottoposto al test sierologico. Sono 206 mila i supplenti da nominare, denuncia la Cisl: molti studenti non troveranno il prof in cattedra Leggi su corriere

«Ogni minuto è prezioso»: lo dice il presidente dell’associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, a tre giorni dall’inizio delle lezioni in 13 regioni (in Friuli si inizia il 16, in Sardegna i ...Quasi il 50% del personale scolastico, pari a circa 500mila tra docenti e non docenti, ha svolto il test sierologico per il Covid-19 e di questi il 2,6% - cioè circa 13mila persone - è risultato posit ...