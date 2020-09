Satelliti, algoritmi e sensori per ricostruzione post-sisma (Di giovedì 10 settembre 2020) Satelliti, sensori ad alta risoluzione, algoritmi e tecniche di machine learning per la ricostruzione post-terremoto. A quattro anni dal sisma distruttivo che ha colpito il Centro Italia, l'ENEA presenta una metodologia innovativa che consente di caratterizzare le macerie prodotte a seguito di terremoti e di valutare in tempi rapidi e a costi contenuti la tipologia di materiali, l'eventuale pericolosità, ma anche di localizzarle e stimarne superfici e volumi. Sviluppata e testata da un team multidisciplinare di ricercatori ENEA su un campione rappresentativo di macerie del centro storico di Amatrice, questa metodologia combina tecniche di telerilevamento basate su dati acquisiti da sensori ad alta risoluzione aerei e satellitari, nonché su rilievi in situ ... Leggi su ilfogliettone

maupollino : RT @ENEAOfficial: Terremoto: satelliti, sensori e algoritmi per la ricostruzione post-sisma - giannettimarco : RT @CorrNazionale: Satelliti, sensori e algoritmi per la ricostruzione post-sisma: ENEA presenta una metodologia innovativa per le macerie… - AristarcoScann1 : RT @maupollino: #Terremoto: satelliti, sensori e algoritmi per la ricostruzione post-sisma. Metodologia @ENEAOfficial ENEA per caratterizza… - AristarcoScann1 : RT @ENEAOfficial: Terremoto: satelliti, sensori e algoritmi per la ricostruzione post-sisma - CorrNazionale : Satelliti, sensori e algoritmi per la ricostruzione post-sisma: ENEA presenta una metodologia innovativa per le mac… -

Ultime Notizie dalla rete : Satelliti algoritmi Enea: satelliti, sensori e algoritmi per ricostruzione post-sisma askanews I ghiacciai alpini hanno perso il 14% della superficie in soli 12 anni

In soli 12 anni i ghiacciai delle Alpi hanno perduto il 14 percento della propria superficie, confermando il trend in diminuzione avviato circa 30 anni fa, sotto la spinta dei cambiamenti climatici. S ...

Ricostruzione post-sisma: un aiuto da satelliti, sensori e algoritmi

Satelliti, sensori ad alta risoluzione, algoritmi e tecniche di machine learning per la ricostruzione post-terremoto. A quattro anni dal sisma distruttivo che ha colpito il Centro Italia, l’ENEA prese ...

In soli 12 anni i ghiacciai delle Alpi hanno perduto il 14 percento della propria superficie, confermando il trend in diminuzione avviato circa 30 anni fa, sotto la spinta dei cambiamenti climatici. S ...Satelliti, sensori ad alta risoluzione, algoritmi e tecniche di machine learning per la ricostruzione post-terremoto. A quattro anni dal sisma distruttivo che ha colpito il Centro Italia, l’ENEA prese ...