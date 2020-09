Roma Smalling, il difensore non si allena. Ritorno sempre più vicino (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma Smalling, il difensore non si allena. Ritorno sempre più vicino, prossime ore decisive per chiudere l’operazione Chris Smalling è sempre più vicino al Ritorno alla Roma. Dopo mesi di trattative tra il club giallorosso e il Manchester United, le parti sono praticamente a un passo dall’accordo, come riportato dall’edizione odierna del The Telegraph. Il giocatore – si legge – non si è allenato al centro tecnico di Carrington, dunque può tornare a breve nella Capitale. Ore decisive, ma ormai Smalling vestirà nuovamente la maglia giallorossa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

