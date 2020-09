Roma, Florenzi nuovamente ai saluti: l'esterno è ad un passo dal PSG, visite mediche nel fine settimana (Di giovedì 10 settembre 2020) L'esterno della Roma, reduce dal prestito al Valencia, è ad un passo dal PSG: si trasferirà in prestito con diritto di riscatto, visite mediche nel weekend. Leggi su 90min

