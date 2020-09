Profumo d’autunno: ecco quello perfetto in base all’oroscopo! (Di giovedì 10 settembre 2020) Profumo d’autunno, è tempo di rinnovarsi: dall’abbigliamento al trucco, dal taglio al colore dei capelli, senza dimenticare l’eau de toilette. Più calda e avvolgente, più sensuale e penetrante, l’essenza delle stagioni fredde deve farsi via via più penetrante per sorprendere chi ci circonda, deliziandolo con note divine. Ma siete incerte sulla fragranza da scegliere, perché non consultare l’astrologia e farvi indirizzare verso quella più in linea con la vostra personalità? Curiose? Iniziamo! Profumo d’autunno: i segni di terra, TORO, VERGINE, CAPRICORNO Chi è dominato dall‘elemento terra si veste di morbida eleganza: sempre contenuti, misurati e sobri, sono individui in grado di tenere sotto controllo gli istinti, ma intimamente sono mossi da ... Leggi su pianetadonne.blog

CristinaDaga1 : RT @lucepersempre: 'Senti anche tu questa fragranza di nostalgia nell'aria?' 'È il vento d'autunno che porta il profumo del fiore degli ann… - lucepersempre : 'Senti anche tu questa fragranza di nostalgia nell'aria?' 'È il vento d'autunno che porta il profumo del fiore degl… - giulym53 : @Hartmann_TWT Respira e vai avanti. Ti ritroverai in un mattino di nebbia leggera e profumo d'autunno. - ehyvera : C'è già profumo d'autunno ???? - AurelioElios55 : “MA NON LO SENTITE ANCHE VOI QUESTO PROFUMO DI PANDORO CHE SI STA AVVICINANDO? QUESTO ODORE DI CALDARROSTE NELL’ARI… -

Ultime Notizie dalla rete : Profumo d’autunno Jambon de Bosses, secoli di sapori e profumi di montagna Turismo.it