Premier League 2020/2021, prima giornata: programma, date, orari e diretta tv (Di giovedì 10 settembre 2020) Il programma completo della prima giornata di Premier League 2020/2021. Sono otto gli incontri del campionato inglese che si giocheranno nel prossimo fine settimana, il primo della nuova stagione. Rinviate a data da destinarsi Burnley-Manchester United e Manchester City-Aston Villa a causa degli impegni europei delle due squadre di Manchester, che hanno allungato la corsa stagione. Si parte con Fulham-Arsenal, in programma alle ore 13:30 di sabato 12 settembre, e si conclude lunedì 14 con Brighton-Chelsea. Gli incontri saranno visibili in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Il programma completo Sabato 12 settembre ore 13:30 – Fulham-Arsenal ore 16 – Crystal ... Leggi su sportface

repubblica : Suning non paga, la Premier League annulla il contratto con la tv cinese - OptaPaolo : 337 & 587 - Sotto la guida di Antonio Conte, Arturo #Vidal è stato il giocatore con più contrasti vinti in Serie A… - IlMontanari : @MichaoRossit C'è un tema di reale interesse oltre confine x la #serieA anche come bacino d'utenza linguistico. Pre… - silviodifede : Visto che sono così portato coi pronostici (leggi, non ne azzecco uno manco per sbaglio), ecco la mia classifica de… - JPMOURA05 : Ansioso pra Premier League desse ano. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Premier League "a rischio" senza pubblico: con gli stadi vuoti perdite per 700 milioni TUTTO mercato WEB Fifa e Figc a colloquio con il governo: Stadi aperti a fine ottobre

Riaprire gli stadi per fine ottobre. Dopo che la scuola sarà andata a regime. E’ su questo l’obiettivo che il numero uno della Fifa, Gianni Infantino e quello della Figc, Gabriele Gravina stanno lavor ...

Lega serie A, private equity e diritti tv: investimenti e marketing per il rilancio mondiale

Migliorare l’immagine per crescere all’estero e togliere spettatori a Inghilterra e Spagna. «Priorità alla lotta alla pirateria: 2,5 milioni di decoder irregolari valgono il 30%» ...

Riaprire gli stadi per fine ottobre. Dopo che la scuola sarà andata a regime. E’ su questo l’obiettivo che il numero uno della Fifa, Gianni Infantino e quello della Figc, Gabriele Gravina stanno lavor ...Migliorare l’immagine per crescere all’estero e togliere spettatori a Inghilterra e Spagna. «Priorità alla lotta alla pirateria: 2,5 milioni di decoder irregolari valgono il 30%» ...