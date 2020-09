Patenti nautiche truccate: coinvolti Koulibaly, Ghoulam e Callejon (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si indaga su 600 Patenti sospette, ottenute senza fare l’esame, grazie ad accordi tra funzionari della Motorizzazione civile, mediatori di vario genere e gestori delle scuole guida. Sono ben 31 i nomi iscritti nel registro degli indagati. Anche nomi eccellenti tra coloro che hanno “beneficiato” delle 600 pratiche sospette, che hanno preso una patente nautica per poter guidare la barca, ma senza aver studiato. Tra questi nomi eccellenti quelli di tre calciatori del Napoli: Koulibaly, Ghoulam e Callejon. Dopo l’inchiesta i documenti potrebbero essere annullati e addio scorrazzate nel Golfo. Per ora per loro non c’è alcuna accusa formale, come per tutti coloro che hanno beneficiato dei favori delle scuole guida e dei ... Leggi su anteprima24

Tre calciatori azzurri avrebbero ottenuto la patente nautica, senza aver mai sostenuto l’esame. Avrebbero portato a casa la licenza di veleggiare nelle acque del Golfo, senza prepararsi a sostenere il ...

