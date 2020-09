Nero a metà 2: da stasera si apre la stagione delle fiction Rai (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo due anni di stop, stasera torna l’imperdibile appuntamento con “Nero a metà 2”. La nuova stagione si apre con un giallo che terrà tutti con il fiato sospeso La fantastica stagione delle fiction targate Rai partirà questa sera alle 21.25 con la prima puntata di “Nero a Metà 2“. Dopo quasi due anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, la squadra capitanata da Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) ritorna con un altro giallo lungo sei puntate. Accanto a lui c’è sempre Malik Soprani, un ragazzo dalle idee chiare e dalla grande ambizione che è in perenne contrasto con Guerrieri. Loro sono una coppia vincente dal punto di vista lavorativo ma in perenne contrasto. La ... Leggi su zon

bubinoblog : NERO A METÀ, LE NEW ENTRY DELLA SECONDA STAGIONE: NICOLE GRIMAUDO, EUGENIO FRANCESCHINI E CLAUDIA VISMARA - lavocedelcinema : Questa sera la seconda stagione di Nero A Metà su @RaiUno @lavocedelcinema - Mattiabuonocore : Partono oggi: Nero a Metà 2 – Rai 1 Chi vuol essere Milionario? – Canale 5 Io Tu Noi… Lucio – Rai 2 Primo Set – Ra… - SMSNEWSOFFICIAL : MARGHERITA VICARIO: MENTRE PROSEGUE IL TOUR, VENERDI’SARÀ A VENEZIA PER “THE ROSSELLINI’S” E QUESTA SERA SU RAI1 TO… - lucaglia : “Nero a metà”: trama, cast e personaggi della seconda stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Nero metà Pensione, la metà dei pensionati italiani non ha versato contributi Corriere della Sera