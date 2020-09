Luciana Littizzetto, suo figlio Jordan sembra un modello – FOTO (Di giovedì 10 settembre 2020) Luciana Littizzetto ha deciso solo di recente di parlare dei suoi due figli: sui social impazzano i commenti delle follower per le FOTO di Jordan, 24 enne, che sembra un modello Luciana Littizzetto, conduttrice televisiva, attrice, scrittrice nonché umorista del programma ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio da quest’anno in onda su Rai Due, … L'articolo Luciana Littizzetto, suo figlio Jordan sembra un modello – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

ippolitipaolo74 : RT @Danireport: Si vede lontano un km che la foto è stata ritoccata - Danireport : Si vede lontano un km che la foto è stata ritoccata - lakers751 : Luciana Littizzetto relax al mare - angimal1 : @chetempochefa @lucianinalitti Difficilmente riesco a esprimere la stima che ho per Luciana Littizzetto, la conside… - SilvanoMazzocc2 : - Luciana Littizzetto -

Ultime Notizie dalla rete : Luciana Littizzetto

Yeslife

Yoko Ono sulla sedia a rotelle, un amico di famiglia: “È assistita 24 ore su 24, sta rallentando” Yoko Ono ha 87 anni e le sue condizioni di salute non sono delle migliori. La sua ultima apparizione p ...Luciana Littizzetto è conosciuta da tutti noi per essere una delle attrici più amate dagli italiani, oltre che una comica di grande talento. Ciò che non tutti sanno è che Luciana in passato ha vestito ...