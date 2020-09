L’Isola dei Famosi torna nel gennaio 2021: Alessia Marcuzzi non ci sarà (Di giovedì 10 settembre 2020) L’Isola dei Famosi tornerà in onda nel gennaio 2021, ma senza Alessia Marcuzzi. La conferma arriva dalla presentazione dei palinsesti Mediaset che hanno svelato il ritorno del reality. Dopo una lunga pausa, lo show tornerà in onda su Canale Cinque con la 15esima stagione, ma ci sono ancora molte incognite. Di certo al timone non ci sarà Alessia Marcuzzi che ha deciso di lasciare la conduzione dopo due edizioni piuttosto impegnative. Già nel gennaio 2020, Mediaset aveva annunciato la scelta della showgirl di lasciare il timone della trasmissione dopo cinque fortunate stagioni. “Alessia Marcuzzi, in pieno accordo con Mediaset, ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima ... Leggi su dilei

