La tragedia di Jessica e Mirco, morti insieme nell’auto in fiamme (Di giovedì 10 settembre 2020) La tragedia di Jessica e Mirco si è consumata nel comasco. Ieri i due fidanzatini di soli 24 anni sono morti dopo un sorpasso in auto Un altro tragico incidente che ha portato via delle giovani vittime. Ci troviamo in provincia di Como, a Senna Comasco e a perdere la vita sono stati due fidanzatini. … L'articolo La tragedia di Jessica e Mirco, morti insieme nell’auto in fiamme proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Ultime Notizie dalla rete : tragedia Jessica Il tragico incidente stradale nel Comasco costato la vita a Mirco e Jessica, coppia di fidanzati Fanpage.it Il sorpasso, lo schianto, le fiamme

C’è un sorpasso azzardato alla base della tragedia di martedì sera in via Socrate, tra Casnate e Como. E partendo da quel sorpasso, la Procura e i carabinieri della compagnia di Como prendono le mosse ...

Il tragico incidente stradale nel Comasco costato la vita a Mirco e Jessica, coppia di fidanzati

in foto: Mirco Manfredi e Jessica Marino, la coppia di fidanzati morti nell’incidente. Si chiamavano Jessica Marino e Mirco Manfredi, i due ragazzi di 24 anni che hanno perso la vita dopo un tragico i ...

C’è un sorpasso azzardato alla base della tragedia di martedì sera in via Socrate, tra Casnate e Como. E partendo da quel sorpasso, la Procura e i carabinieri della compagnia di Como prendono le mosse ...in foto: Mirco Manfredi e Jessica Marino, la coppia di fidanzati morti nell’incidente. Si chiamavano Jessica Marino e Mirco Manfredi, i due ragazzi di 24 anni che hanno perso la vita dopo un tragico i ...