La banale indignazione per il #tuttimaschi di Verona salva (per ora) lo show del comico Lundini (Di giovedì 10 settembre 2020) Il femminismo di tutto il mondo s’è messo d’accordo per farmi perdere una scommessa. I cancelletti di tutto il mondo, uniti, hanno deciso di smentire una mia previsione. L’hanno chiaramente fatto per farmi dispetto. È andata così. L’altra sera, mentre su Rai 2 andava in onda la prima puntata di “Una pezza di Lundini” – nuovo programma comico che ha fatto il 3 per cento di spettatori tra coloro con un rilevatore Auditel in casa, e il 101 per cento nella mia nicchia, dove c’era un entusiasmo da tre volte Natale – sui social ha iniziato a girare la foto del programma d’un festival culturale che non avevo mai sentito nominare (sicuramente per mia ignoranza e non perché in Italia ci sono cinquanta festival culturali al giorno, molti dei quali noti solo ai parenti degli ... Leggi su linkiesta

