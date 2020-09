Juve Higuain, il Pipita risolve il contratto e va all'Inter Miami (Di giovedì 10 settembre 2020) Questi i dettagli de ' La Gazzetta dello Sport ': ' Da quando Andrea Pirlo, durante la sua presentazione come nuovo tecnico della Juventus, aveva precisato che Higuain non avrebbe fatto parte del ... Leggi su europacalcio

ZZiliani : Fine corsa dell’affare del secolo (per De Laurentiis). La Juve iscrive a bilancio 18 milioni di minusvalenza (ultim… - romeoagresti : #Juve-#Higuain: procede la trattativa ma l’accordo non c’è ancora. La risoluzione del contratto solo dopo l’ok del… - forumJuventus : GdS: 'Juve, mercato in uscita: Higuain sta trattando, la soluzione è quasi vicina. Khedira invece finora ha rifiuta… - tdoinel : Non è la Juve che passa da Suarez a #Giroud: è @DiMarzio che passa da Dzeko a Suarez a Cavani e ora a Giroud. Non s… - AleGobbo87 : Quindi secondo @DiMarzio #Suarez settimana prossima farà l'esame di italiano, però dopo tutta sta trafila e mille a… -