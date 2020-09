Io tu noi, Lucio: il docufilm stasera su Rai 2 che racconta Lucio Battisti (Di giovedì 10 settembre 2020) Io tu noi, Lucio: il docufilm su Lucio Battisti in onda su Rai 2: anticipazioni e ospiti Il 9 settembre 1998, esattamente 22 anni fa, se ne andava uno dei cantanti più geniali e rivoluzionari della storia della musica italiana e non solo: Lucio Battisti, Questa sera, 10 settembre 2020, Rai 2 gli dedica un’intera prima serata, con il docufilm Io tu noi, Lucio, realizzato da Giorgio Verdelli e in onda dalle 21.20. Un’occasione per ripercorrere la straordinaria carriera di Battisti, grazie al racconto di musicisti, amici e colleghi che ci racconteranno aneddoti e particolari anche inediti su Lucio. A guidare i ... Leggi su tpi

RaiRadio2 : Un artista puro, geniale e mai servile: il #9settembre 1998 il mondo della musica perdeva #LucioBattisti. A noi rim… - roxanagibellini : RT @Almi__C: Stasera ci sarà Ermal in TV e la giornata finalmente ha senso ???? #ermalmeta #iotunoiLucio - ROXSY24418762 : RT @Almi__C: Stasera ci sarà Ermal in TV e la giornata finalmente ha senso ???? #ermalmeta #iotunoiLucio - Annamar18224839 : RT @Almi__C: Stasera ci sarà Ermal in TV e la giornata finalmente ha senso ???? #ermalmeta #iotunoiLucio - gioverdelli : RT @AndreaParre87: Stasera su Rai2 c'è 'Io tu noi, Lucio', il doc di @gioverdelli che racconta Lucio Battisti alla maniera di Giorgio Verde… -