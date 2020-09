Infortunio in itinere anche se si è in permesso per motivi personali (Di giovedì 10 settembre 2020) Morte del lavoratore e richiesta prestazioni InailIl permesso per motivi personali non esclude il nesso di causa con il lavoroI sinistri in itinere casa–lavoro sono indennizzabili contro il rischio genericoMorte del lavoratore e richiesta prestazioni InailTorna su La Cassazione con l'ordinanza n. 18659/2020 (sotto allegata) accoglie i motivi di ricorso sollevati da una vedova contro la sentenza della Corte d'Appello, che ha respinto le sue richieste in qualità di vedova erede del lavoratore defunto, chiarendo che il permesso per motivi personali non esclude il nesso di causa rispetto all'attività lavorativa, per cui la donna deve essere indennizzata per la morte del marito deceduto a causa di un sinistro stradale in ... Leggi su studiocataldi

Con la sentenza 6 settembre 2020, n. 18659, la Corte di Cassazione afferma che il permesso goduto dal lavoratore per motivi personali non interrompe il nesso rispetto all'attività lavorativa nel caso ...

Nel Lodigiano cinque morti sul lavoro nel 2020: «All’Inail anche le denunce Covid»

Cinque morti sul lavoro da gennaio a luglio e 1409 denunce di infortunio nel Lodigiano. L’anno scorso, durante lo stesso periodo, le vittime sono state tre, mentre gli incidenti senza decessi 1563, ov ...

