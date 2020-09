India: in agosto piogge in aumento, record da 44 anni (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - NEW DELHI, 10 SET - In agosto l'India ha visto precipitazioni record, pari al 27% in più rispetto alla media "abituale" del mese: si tratta livello più alto degli ultimi 44 anni. Il ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - NEW DELHI, 10 SET - In agosto l'India ha visto precipitazioni record, pari al 27% in più rispetto alla media "abituale" del mese: si tratta livello più alto degli ultimi 44 anni. Il Dipartime ...

