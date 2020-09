Il sound incendiario di Mike Bloomfield e dei suoi amici, tra cavalcate veloci e blues lenti (Di giovedì 10 settembre 2020) Michael Bloomfield è stato uno dei chitarristi bianchi più importanti, se non il più importante, della musica americana degli anni 60 e 70. Un purista del blues, ma anche dell’integrità e della qualità – più alta possibile – della propria musica. Il suo ruolo di ponte fra il blues di Chicago e la scena rock, di cui né stato assoluto protagonista, lo ha svolto con una personalità, una classe e una dedizione che avrebbero meritato miglior fortuna. I demoni hanno preso il sopravvento, su questo ragazzo dolce e socievole, finché la sua ansia, la sua insonnia cronica e le droghe che prendeva per difendersi lo hanno silenziato per sempre. Nel 1981, overdose. Ma la sua è una storia intensa e vissuta, con un’eredità importante: ... Leggi su linkiesta

