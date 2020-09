Il Principe ritorna in Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake (Di giovedì 10 settembre 2020) Ubisoft annuncia il ritorno di Prince in Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake. Uscito in origine nel 2003, Prince of Persia®: Le Sabbie del Tempo aveva ridefinito i giochi action-adventure grazie al suo gameplay innovativo, la sua storia coinvolgente e i suoi personaggi indimenticabili. Tornando a riavvolgere il Tempo, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato sviluppato ex novo con il motore Anvil. Dal 21 gennaio 2021, il gioco sarà disponibile a €39,99 per PlayStation®4, Xbox One, Epic Games Store, Ubisoft Store per Windows PC e UPLAY+, il servizio abbonamento di ... Leggi su gamerbrain

Nel lontano 2003, un principe un po' sbruffone e animoso, ma dal cuore nobile e ardito, ci insegnava che il Tempo non è un fiume, che scorre lento in un'unica direzione. Il Tempo è un mare in tempesta ...

