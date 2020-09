Harley Quinn: ecco la nuova action figure da collezione (Di giovedì 10 settembre 2020) Kotobukiya ARTFX ha presentato una nuova statuetta dedicata ad Harley Quinn. L’action figure è ispirata al film “Birds of Prey” La famosissima linea di action figure da collezione Kotobukiya ARTFX, ha presentato una statuetta dedicata ad Harley Quinn. Il nuovo pezzo è ispirato al film “Birds of Prey” L’action figure rappresenta Harley Quinn con la sua inconfondibile salopette oro, mentre sorregge, dietro le spalle, il suo iconico martello di legno. La statuetta, alta 31 cm, è poggiata su una base con impresso il logo del film “Birds of Prey”. La nuova statua da ... Leggi su zon

