Ecco i volti dei nostri pescatori sequestrati in Libia (Di giovedì 10 settembre 2020) "E' stato una trappoletta. Ultimamente va di moda parlare solo con Aguila Saleh, presidente del Parlamento di Tobruk e Fayez el Serraj a Tripoli, ma se ignori Haftar, come ha fatto il ministro degli Esteri Di Maio, poi devi aspettarti delle ritorsioni" spiega una fonte di Panorama nella capitale libica. "Al generale non è parso vero di avere degli italiani fra le mani per "vendicarsi" dello schiaffo" sottolinea la fonte qualificata.Il primo settembre il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio era in visita in Libia con tappe a Tripoli e Tobruk, ma ha snobbato il generale Khalifa Haftar uscito sconfitto e indebolito dall'assedio della capitale, ma ancora a capo dell'autoproclamato esercito libico nell'Est del paese. Poche ore dopo verso le 21 la Marina di Haftar ha sequestrato due pescherecci di Mazara del Vallo con 16 uomini d'equipaggio. Oltre ai due comandanti di ... Leggi su panorama

