De Laurentiis, che figura. Quale esempio si vuole dare? Il retroscena: “Indigestione di ostriche” (Di giovedì 10 settembre 2020) Una figura barbina. Ingiustificabile. De Laurentiis è stato scoperto. Predica da settimane, sembra(va) anche credibile. Nell’ultimo duro intervento se l’era presa con il premier Conte. E ora? Ora fa il tampone, sa di poter avere il Covid (perché presentava sintomi) e cosa fa? Si presenta felicemente all’Assemblea di Lega, insieme ad altre 50 persone, non indossa la mascherina e trascorre la giornata senza preoccupazioni. Discute insieme agli altri, mangia insieme agli altri e incontra i giornalisti a fine riunione. Ma, soprattutto, giustifica il suo malessere (evidentemente visibile) con una “indigestione di ostriche“, così come rivela Repubblica. Quale esempio si vuole dare? Sì, il punto è proprio questo. ... Leggi su calcioweb.eu

(ANSA) - NAPOLI, 10 SET - Ieri, secondo quanto si apprende da fonti del Napoli, Aurelio De Laurentiis non aveva sintomi che potessero fargli pensare di essere positivo al Covid: avvertiva solo un legg ...

La Serie A e il Napoli tremano dopo la notizia della positività al coronavirus di Aurelio De Laurentiis. Il patron partenopeo, come si legge nel comunicato della società azzurra, è risultato positivo ...

