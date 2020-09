Colleferro omicidio, fratelli Bianchi choc: «Facevamo sesso al cimitero con tre sconosciute» (Di giovedì 10 settembre 2020) fratelli Bianchi al cimitero prima della morte di Willy Monteiro Duarte – Ultimi aggiornamenti, 10 settembre 2020. Sono ancora tante le zone d’ombra dell’omicidio di Colleferro. Nelle ultime ore sono emerse alcune dichiarazioni choc da parte delle quattro persone arrestate per la morte del giovane Willy. Come si legge nelle carte dell’indagine, durante l’interrogatorio di garanzia, Marco Bianchi ha confessato che, prima di arrivare a “Largo Oberdan”, nei pressi del locale “Due di picche”, stava facendo sesso in un cimitero con tre ragazze appena conosciute. Con lui c’erano anche il fratello, coinvolto nella rissa, e un amico. I due non hanno saputo ... Leggi su urbanpost

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caso banchi. Conte e il Mes. Verso r… - fattoquotidiano : ‘Calci e pugni mentre era a terra, gli saltavano sopra’. Il racconto dei testimoni sull’omicidio di #WillyDuarte. L… - valigiablu : Willy Monteiro Duarte e la terribile normalità di una morte | @matteoplatone - AldoModica : RT @IlPrimatoN: L'ex Iena non si accoda al coro del becero antirazzismo e per questo viene linciato dai suoi 'compagni' #WillyMonteiro http… - SkyTG24 : Omicidio Colleferro, la famiglia di Willy Monteiro: “Venite al funerale in maglia bianca” -