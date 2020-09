Call of Duty: Black Ops Cold War, ecco il trailer per il multiplayer! (Di giovedì 10 settembre 2020) Treyarch ha tenuto una conferenza lunga ed approfondita sul multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War, rilasciandone anche un interessante trailer Mostrato con una corposa conferenza e poi successivamente riassunto in un blog post sui canali ufficiali di Activision (che potete trovare cliccando qui), il multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War sembra promettente. Non che ci aspettiamo grandi rivoluzioni dal punto di vista del gameplay, infondo Call of Duty è sempre Call of Duty ed ha appassionato milioni di videogiocatori con una formula ormai rodata. Sembra però che Treyarch abbia fatto i compiti a casa per smussare, limare e ... Leggi su tuttotek

