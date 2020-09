Bonus bancomat 2020: come richiederlo, come funziona e a chi spetta (Di giovedì 10 settembre 2020) Il 1° dicembre 2020 potrebbe entrare in vigore il cosiddetto Bonus bancomat. Dopo quello per bici, monopattini e vacanze, il governo sta lavorando a un provvedimento che consenta di ridurre l’evasione fiscale in Italia facendo emergere una percentuale di quei 109 miliardi di euro che sfuggono ai controlli ogni anno. come? Incentivando gli acquisti elettronici con bancomat e carte di credito con un sistema di cashback al 10% che possa premiare gli utenti per i loro acquisti. Al momento, stando alle indiscrezioni riportate su Il Sole 24 Ore, si parlerebbe di un «rimborso» massimo di 300 euro all’anno con una soglia minima di spese da documentare di 3.000 euro. Il ministero dell’Economia è al lavoro con gli operatori di settore per cercare di far ... Leggi su gqitalia

fanpage : Arriva il bonus per chi paga con carte e bancomat: rimborsi fino a 300 euro l’anno - ombrysan : RT @lorenzomaccaro3: Pagamenti con carte e bancomat . Il governo dei COMUNISTICINQUINO , premierà con un bonus fino a 300 euro all'anno ,… - lorenzomaccaro3 : RT @lorenzomaccaro3: Pagamenti con carte e bancomat . Il governo dei COMUNISTICINQUINO , premierà con un bonus fino a 300 euro all'anno ,… - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Bonus pagamenti elettronici, fino a 300 euro per chi paga con carta e bancomat, @fabiosavelli ?@L_Economia? - ?@Corriere… - AdiconsumP : RT @adiconsum: ????#bonus #bancomat ?Dal 1° dicembre bonus 10% se paghi con carte di pagamento #bancomat #cartedicredito ?? #lottalcontante #i… -