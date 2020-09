Benevento, il presidente Vigorito in quarantena: era sullo stesso volo di De Laurentiis (Di giovedì 10 settembre 2020) È arrivata in mattinata la notizia della positività al Covid-19 di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che adesso è al centro di una bufera mediatica a causa di alcune violazioni al protocollo di sicurezza stabilito per limitare la diffusione del Covid-19. Chi rischia di essere stato contagiato dal patron napoletano è Oreste Vigorito, attuale presidente del Benevento. Il numero uno della società campana ha viaggiato sull'aereo privato di De Laurentiis, in seguito ad un insistente invito. Il presidente del Benevento, in via precauzionale, ha deciso di mettersi in quarantena per evitare un'eventuale diffusione del Covid-19 nel caso fosse stato contagiato.LA NOTA UFFICIALE DEL ... Leggi su itasportpress

ipernapoli : @s_tamburini il primo che arriva pubblica peccato che Vigorito sia presidente del Benevento - Alfonso39487669 : RT @paolabottelli: @riotta Entra in hotel ed esce senza mascherina, sale in auto sempre senza, dà un passaggio sul jet al presidente del Be… - napolista : Benevento: 'Vigorito sta bene ed è in isolamento' Il club ha comunicato le condizioni del presidente, che ha viaggi… - ItaSportPress : Benevento, il presidente Vigorito in quarantena: era sullo stesso volo di De Laurentiis - - paolabottelli : @riotta Entra in hotel ed esce senza mascherina, sale in auto sempre senza, dà un passaggio sul jet al presidente d… -