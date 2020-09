Angelo Vassallo, l’incertezza a dieci anni dalla morte dopo l’omicidio senza colpevoli: ‘Ci hanno strappato il futuro’. Il fratello: ‘Intervenga Conte’ (Di giovedì 10 settembre 2020) A dieci anni dall’omicidio del “sindaco pescatore” Angelo Vassallo, la comunità cilentana ricorda il suo primo cittadino, ucciso con nove colpi di pistola poco distante dalla sua abitazione. In occasione della Festa della Speranza organizzata al porto di Acciaroli, nel comune di Pollica, in provincia di Salerno, cittadini, amministratori e amici hanno ricordato Vassallo attraverso diverse iniziative e hanno ripercorso questi dieci anni fatti di indagini che non hanno prodotto alcun risultato, una scena del crimine contaminata e sospetti su intrecci con la malavita organizzata per lo spaccio di droga e altri affari legati all’edilizia. “È molto grave che sia ... Leggi su ilfattoquotidiano

nzingaretti : Sono passati dieci anni dalla morte di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, e giustizia ancora non è stata fatta. L… - graziano_delrio : Chiediamo giustizia per Angelo #Vassallo ucciso 10 anni fa. Un sindaco che mise al primo posto la difesa dell'ambie… - amendolaenzo : 10 anni dall'assassinio di Angelo Vassallo. Un giorno di dolore che non dimentico mai. Nel suo ricordo ed esempio,…