Aggressioni a Selvi e Salvini, ma la sinistra non si indigna (Di venerdì 11 settembre 2020) Il direttore del Tg di La7 ha spiegato che l'aggressione subita da Matteo Salvini 'rischia di essere, a parti invertite, un episodio chiave come la scena del citofono a Bologna'. Tuttavia, ciò che ... Leggi su lanuovabq

Ultime Notizie dalla rete : Aggressioni Selvi

Adesso spuntano le immagini che incastrano Beppe Grillo: nel corso della trasmissione Dritto e rovescio in onda su Rete 4, è stato trasmesso il video esclusivo (clicca qui per guardarlo) relativo all' ...Nella prima puntata della nuova stagione di Dritto e Rovescio, trasmissione condotta su Rete 4 da Paolo Del Debbio, è andato in onda un servizio shock che mostra l’aggressione ad un giornalista della ...